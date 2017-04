Kunstnerfællesskab

De to lokale kunstnere Dina Maria Arnesen og Linda Falkesgaard slår fredag den 28.april fra kl 15.30-20.00 dørene op til forårsudstilling af aktuelle værker, en god kunstsnak og fredagsbar i Dina Maria Arnesens kælder og garage i Brønshøj, hvor begge kunstnere holder til.

-Vi vil gerne vise vores ting frem i vores lokale miljø, siger de to kunstnere, der samarbejder om at skabe kunstprojekter, hvor folk har mulighed for at mødes.

Man behøver ikke være afhængig af et galleri for at udstille sin kunst, mener de to kunstnere, der er meget inspireret af uafhængige kunstnerdrevne udstillingssteder, som er en tendens i tiden, hvor kunstnere kan udstille hvor som helst.

Kunstnerduoen arbejder både sammen og hver for sig, selvom de i deres individuelle formsprog er meget forskellige.

Når de udstiller sammen i Brønshøj, bliver det både med egne og fælles værker. Linda Falkesgaard maler motiver af hverdagen: interiører og stillebener fra sit hjem og i sine seneste værker fra Brugsens køledisk. LF arbejder med at se æstetikken i det oversete, og er netop blevet antaget på den censurerede udstilling Kunstnernes Påskeudstilling i Århus med sine motiver fra køledisken og sin opvaskemaskine.

Dina Maria Arnesen har fokus på papir og tegning. Med rette vinkler, skæve perspektiver og det hurtigt satte aftryk forsøger DMA at afdække og skabe forviklinger, afviklinger og udviklinger i billedet.

Hun undersøger, hvad der sker i mødet mellem det spontane og det iscenesatte og hvordan disse møder og begivenheder folder sig ud.

Dina Maria Arnesen har udstillet på en lang række gallerier i DK, bl.a. Grenen Kunstmuseum, Galleri Oxholm og Galleri Houcon.