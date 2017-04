Kursus i sprogstimulering giver resultater

Den boligsociale helhedsplan tilbyder sammen med sundhedsplejen i Tingbjerg småbørnsforældre kursus i sprogstimulering. Kurset er frivilligt og henvender sig til forældre, som godt kunne tænke sig tips og gode råd til, hvordan de bedst støtter deres børn i at udvikle sprogkundskaber.

Det er ikke så vigtigt, om forældrene taler dansk eller et anden sprog med deres børn. Det vigtigste er, at forældrene kommunikerer klart, og hjælper børnene med at føle sig sikre og trygge ved at udtrykke sig selv.

Kurset foregår på dansk med tolk til de forældre, som har brug for det. Sundhedsplejersker, pædagoger og en børnepsykolog skiftes til at holde oplæg, fx i hvordan man bedst håndterer konflikter eller forslag til lege, der understøtter børns sprogudvikling.

Prøv igen, du kan godt!

-Jeg er flyttet hertil fra Pakistan, så jeg har ikke min familie her. Normalt ville jeg have spurgt min mor til råds om børneopdragelse, men her var der ikke nogen at spørge.

Jeg har lært meget af min søn, som jeg kan bruge i forhold til min lille datter, og så har jeg lært nogle meget vigtige og konkrete ting på kurset, fortæller Rahat Naseem, der har været meget glad for at deltage. Hun har selv en universitetsuddannelse i kemi, og det er meget vigtigt for hende, at hendes to børn får de bedst mulige forudsætninger i Danmark.

-Før i tiden kunne jeg godt være meget bekymret, når mine børn fx var på legepladsen, så jeg sagde hele tiden ’pas nu på, pas nu på’. Men på kurset talte vi om, at det godt kan gå ud over børns selvtillid, når forældre hele tiden siger, at de skal være forsigtige. Så i stedet opfordrer jeg dem nu til at prøve nye ting, og hvis de falder, siger jeg: ’prøv igen, du kan godt!

Aftensmad bliver sprogstimulering

Rahat Naseem har bl.a. opdaget, at børn godt kan lide at lege med ting, som de kender fra hverdagen. Inden kurset troede hun ikke, at hendes søn ville interessere sig for et legekøkken, men så prøvede hun at købe nogle legetøjskøkkenting til ham, og nu leger han tit køkken, mens hun laver mad. På den måde er de sammen, selvom Rahat laver noget praktisk, og madlavning er blevet en anledning til at tale sammen.

Rahat Naseem fortæller, at hun tidligere ikke var klar over, at børn elsker at læse de samme bøger igen og igen. På kurset har hun fået nogle børnebøger – bl.a. Halfdan Rasmussens ABC – som hendes børn er blevet meget glade for at bladre i. Når de sidder sammen og kigger på tegningerne, får de alle sammen trænet deres ordforråd.

-En anden vigtig ting, jeg har lært er, at man skal være i øjenhøjde, når man forklarer børn noget. Helt bogstaveligt ned på knæ og kigge dem i øjnene. Det har hjulpet rigtig meget, hvis min søn og jeg har konflikter. Nu forstår han meget bedre, hvad jeg siger.