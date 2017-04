”Kys, kampråb og luftguitar”

Brønshøj Boldklubs aktive netværk – Erhvervsklubben Hvepsene” – holdt sidste uge et interessant netværksmøde hos Per Christensen Automobiler på Slotsherrensvej.

Per fortalte i sin velkomst om butikken på Slotsherrensvej – og om den pudsige og sjove anskaffelse af den smukke ”Ford A” fra 1931, som står i forretningen. Derudover udtrykte Per stor glæde ved medlemskabet af Erhvervsklubben og tilknytningen til Brønshøj Boldklub, som betød, at mange medlemmer og supportere lægger vejen forbi ham, når der skal købes bil.

Under spisningen var der tydeligt gang i den forretningsmæssige ”networking” – inden aftenens musikalske indslag ”tog over”.

Journalist og musiker Søren Prehn holdt et levende foredrag om dansk musik fra 1967 og fremefter – og man kom via sjove anekdoter tæt på nogle af de kendte danske musikere som C.V. Jørgensen, Kim Larsen, Sebastian, Thomas Helmig og mange andre.

Det blev varierende gennemført ved radioklip, lydoptagelser, grammofon og levende musik, som Søren og hans kapelmester Niels Smedegaard udførte så inspirerende at alle sang med.

Det var et både interessant og underholdende arrangement for Erhvervsklubbens medlemmer, som alle gik hjem smånynnende og i godt humør.