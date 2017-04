Smilene var ikke til at tage fejl af. Over 700 elever fra Bellahøj Skole gav den fuldt gas i fredags, da de deltog i Team Rynkeby Skoleløb 2017 ved at løbe rundt om Degnemosen. Børnene løb i den gode sags tjeneste for de indsamlede penge går i år til Børnelungefonden. På billedet er det Bellahøj Skoles 0. til 2. klasse, der løber med både ildhu og entusiasme. Børnene havde hver især tegnet mikrosponsorater hos familie, venner og lokale erhvervsdrivende.

Eleverne på Brønshøj Skole deltog også. Her løb flere end 800 elever penge ind. Alle danske bidrag går ubeskåret til Børnelungefonden, der har forpligtet sig til at bruge mindst 70 procent af de indsamlede midler til forskning i kritiske lungesygdomme. De resterende midler bruges til aktiviteter for de lungesyge børn og deres familier.

Efter løbet kunne eleverne gå på en velfortjent påskeferie – og vejrguderne synes at være i det gavmilde hjørne i øjeblikket.