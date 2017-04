Lokale ildsjæle samlede skrald på Vestvolden

Over hele landet var mange frivillige ude og samle skrald, og Husum var ikke en undtagelse. Tværtimod mødte omkring 30 lokale natteravne op. Dagen startede med et besøg af socialborgmesteren, der roste natteravnen for deres arbejde både i dag, men også daglige indsats for at skabe tryghed i byen.

Den lokale kandidat til kommunalvalget Laura Rosenvinge var også med til dagen.

-Det er et helt fantastisk initiativ som natteravnene har taget. Det er vigtigt vi får øjnene op for, at vi skal passe på vores smukke natur. Jeg tror, at det vil være vigtigt at få flere ud til at samle affald, da dette ville vise dem hvor vigtigt det er ikke at smide affaldet i første omgang,” siger hun.

Det handler ikke kun om at samle affald, men også om at skabe fællesskab, venskaber, integration og nye medlemmer til Natteravnene i Husum-Tingbjerg, understreger formanden for Natteravnene Aihua Yan, der også takker borgmester Jesper Christensen for hans opbakning og de mange frivillige for deres store indsats.

Det var gennem flere år, at natteravnene samlet skrald ind. Natteravnene takker for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs støtte til arrangementet, og glæder sig til at samle ind igen næste år.