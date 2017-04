Lokale skolebørn i national konkurrence

Elever fra lokale skoler skal de kommende uger på biblioteket og blive klogere på insekters fantastiske egenskaber og komme med idéer til nye opfindelser

I grupper af 2-4 elever skal skolebørn fra 4.- 6. klasse gå på opdagelse i insekters superkræfter. Insektprojektet foregår på Brønshøj Bibliotek, Tingbjerg Bibliotek og Husum Bibliotek i de næste tre uger. Grupperne skal blandt andet bygge insekter i et brætspil, teste deres egen krops superkræfter, bygge myrekæber og folde insektvinger.

Nysgerrige sjæle

”Superkræfter – Insekternes Planet” er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som finder sted hvert år i uge 17, og som Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag.

– Forskningens Døgn er for nysgerrige sjæle i alle aldre. Det er mit håb, at børn over hele landet vil få vakt deres nysgerrighed og få mod på at forske og blive klogere. For det er i uudforskede områder, vi lærer og får nye ideer, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Det hele munder ud i en landsdækkende konkurrence, hvor der er en biograftur for hele klassen på højkant. Her skal eleverne vælge, hvilke superkræfter de helst selv vil have.

Og de skal forklare, hvad de vil bruge kræfterne til, hvis de kunne låne dem.

I konkurrencen kan eleverne også komme med ideer til, hvordan man kan bruge naturen til at lave nye geniale opfindelser, som de selv, deres bedstemor eller måske deres kæledyr vil kunne få glæde af.

Finale på Københavns Hovedbibliotek

Skoleprogrammet kulminerer med en festlig, national finale på Københavns Hovedbibliotek torsdag den 27. april. Her vil eleverne bag de tre bedste konkurrencebidrag blive fejret, og en dommerjury med en insektforsker iblandt vil kåre en vinder.

Uddannelses- og forskningsministeren overrækker prisen til vinderne, og der vil være kemishow og forskeroplæg om sociale insekter. Komikeren Mark le Fêvre styrer løjerne, og rapperen Raske Penge sørger for det musikalske indslag.



Om skoleprogrammet

• Skoleprogrammet er udviklet i et samarbejde mellem Forskningens Døgn, Biblo; danske folkebibliotekers digitale univers for større børn, samt SCIENCE skoletjeneste ved Københavns Universitet.

• 85 folkebiblioteker over hele landet har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale klasser til at deltage.