Lokaludvalget inviterede på cykeltur

Torsdag i sidste uge havde Brønshøj-Husum Lokaludvalg inviterer interesserede med på en cykeltur gennem Utterslev Mose til Gladsaxe for at se nærmere på et omfattende regnvandsprojekt i og omkring Høje Gladsaxe. Med på turen var Lise Jangmark fra Nordvand, der fortalte om projektet, der blandt andet har som målsætning at skabe en betydelig reduktion af spildevandsledningerne til Fæstningskanalen og Utterslev Mose. Efter cykelturen var der Økologisk Folkekøkken på EnergiCenter Voldparken.

Cykelturen er en af mange aktiviteter, som Lokaludvalget gennemfører i forbindelse med udarbejdelsen af et forslag til helhedsplan for Utterslev Mose. Planen skal blandt andet rette op på fortidens synder og udeladelser og forventes behandlet af politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i maj i år.