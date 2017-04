Lommepenge-job til Hamza

Hamza er 17 år, læser på HTX og træner boksning. Hver dag efter skole går han en runde ved de boliger i Tingbjerg, som renoveres lige nu. Han tjekker, om vinduer og opgangsdøre er lukket forsvarligt, og at der ikke ligger byggeskrald i opgangene. Også trædørene op til stilladserne får et tjek, for stilladser er ikke en god legeplads for børn. Hamza er lommepenge-jobber gennem den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg. Når man har haft et lommepenge-job forøger det chancen for at komme videre i fritidsjob. Så

Hamza er glad – han gør nytte, mens han både tjener penge til sit kørekort og får noget at sætte på sit CV. Hamza har planer om at læse til maskiningeniør, for han er meget glad for biler.