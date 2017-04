Den 23. april er der loppemarked i Bellahøj Hallen fra kl. 10-16. Alle stader er solgt, og 83 genbrugskræmmere står parat til at møde publikum. Loppemarkedet er et vaskeægte loppemarked, hvor de handlende udelukkende sælger brugt, og du kan finde alt mellem himmel og jord, og efterhånden som genbrugs tanken er blevet en naturlig del af vores hverdag er vare udbuddet også blevet større.

De handlende har nemlig ryddet ud på loftet og kældre og samlet alt det sammen, som de mener skal have en chance for at finde nye ejere, så du har helt sikkert mulighed for at finde masser af ting til dit hjem, og måske har du også mulighed for at få fornyet din garderobe, for mere og mere brugt tøj finder vejen til loppemarkederne.