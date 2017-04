Mere sikker skolevej til Korsager Skole

I starten af maj går Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at forbedre trafiksikkerheden for skolebørn og cyklister ved Korsager Skole. Anlægsarbejdet forventes at være afsluttet inden sommerferien 2017.

Konkret vil der ske det, at der bliver etableret et nyt fodgængerfelt ved Islevhusvej/Marbjergvej, der kommer en ny midterhelle og et blåt cykelfelt på tværs af Islevhusvej. Derudover tilpasses signalreguleringen til de nye forhold. Initiativerne skal forbedre trafiksikker-

heden og trygheden for skolebørnene, idet de er med til at nedsætte hastigheden for bilister, sikre bedre oversigtsforhold, skabe bedre krydsningsmuligheder og forbedre forholdene for cyklister.

Projektet ved Korsager Skole skulle have været udført i 2016, men blev udskudt, fordi tilbuddet fra den entreprenør, som Teknik- og Miljøforvaltningen havde en rammeaftale med, viste sig at være langt højere end anlægsbudgettet. Derfor sendte forvaltningen opgaven i udbud til flere andre entreprenører for at få prisen nedbragt.