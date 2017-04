Musisk kaos

Pludselig stod bandet Takt og Tone (hyret af Handels- og erhvervsforeningen HBH) og Krølle Erik & Claus Bøhling (hyret af pølsevognen i forbindelse med dens ankomst til Brønshøj Torv). Musikerne kiggede på hinanden: – Nå, skal I også spille?

Der var mildest talt et uheldigt sammenfald på Brønshøj Torv i lørdags. Et eller andet var gået galt i Københavns Kommune, for oprindelig havde HBH fået lov til at bruge torvet til Torvedag. Som der var en der sagde: – Sådan gør, at man ind imellem synes, at Københavns Rådhus er meget langt fra Brønshøj…

Heldigvis kunne musikerne tale sammen. De skiftedes til at spille et sæt for publikum. Så med smidighed, fleksibilitet og konduite lykkedes det musikerne at få det hele til at glide, så kaos blev undgået.