Nu blomstrer kirsebærtræerne på Bispebjerg

Teknik- og Miljøforvaltningen står klar med ekstra toiletter og flere affaldskurve på kirkegården, og forvaltningens egne kirkegårdsmedarbejdere vil sammen med en række frivillige kirsebærguider fra lokalområdet hjælpe de mange besøgende med at finde vej. Tiltagene skal ifølge centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Anders Melamies, sikre, at både blomsterkiggere og kirkegårdsgæster får en god oplevelse.

Bispebjerg Kirkegård har stadig aktive gravsteder, ligesom der jævnligt bliver afholdt højtideligheder i Sønder Kapel, som kirsebærtræerne er plantet helt tæt på. Kirkegården vil derfor være forsynet med skilte, som gør de besøgende opmærksomme på, at der skal tages hensyn i al almindelighed, og at det på flere af kirkegårdens græsplæner ikke er tilladt at slå sig ned med tæppe og madpakker, da de stadig fungerer som aktive gravsteder. Bispebjerg Kirkegård er åben mellem kl. 7 og 22 mellem april og september.



De japanske kirsebærtræer

• De japanske kirsebærtræer er af sorten Prunus Accelade.

• Det er prydkirsebær, som ikke sætter frugt.

• De japanske kirsebærtræer blev plantet i 1992.

• Kirsebæralléens smukke tunneleffekt er skabt ved at undlade bilkørsel på alléen, så træerne har haft mulighed udvikle sig naturligt og gro sammen.

• I 2016 besøgte op mod 150.000 Bispebjerg Kirkegård, mens kirsebærtræerne blomstrede.

• Teknik- og Miljøforvaltningen sætter i området omkring kirsebæralleen ind med fire ekstra mobile toiletter, seks ekstra affaldscontainere og fire ekstra bænke.