Ny chance til Stadion

Odder Håndbold var storfavorit før kampen mod IF Stadion om retten til at spille i 1. division i herrehåndbold. Det havde Stadions træner Thomas Schou meldt ud før kampen. Blandt andet af den simple årsag, at Odder ikke er noget traditionelt bundhold, men derimod et midterhold, som i kraft af et skrivebordsnederlag skulle spille kvalifikationskampe mod nr. 2 i oprykningspuljen fra 2. division.

Rent fysisk har 1. divisionsspillerne meget mere at byde på. Det ved man, men Stadion kæmpede heroisk i søndags i den velbesøgte Odder Spektrum. Nederlag kunne man ikke undgå, og det endte da også med en sejr på 30-23 til jyderne.

– Vi kom foran 2-0, men taber udvisningerne i 1. halvleg med 6-1 – så vi var hårdt på fysikken. De går til pause foran 16-10, men i starten af 2. halvleg driller vi dem og kommer på 20-23, inden vi misbruger en friløber, hvorefter vi falder lidt sammen, fortæller IF Stadions formand Allan Juhl Jensen.

På søndag kl. 15 kan piben imidlertid få en helt anden lyd, når Stadion har hjemmebane i Energicenter Voldparken Hallen i den anden kamp mod Odder. Vær med til at bakke dit lokale håndboldklub op, for en fortættet atmosfære i Husum kan være med til at give IF Stadion en tredje kamp.

I så fald skal kampen spilles i Odder.