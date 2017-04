Omvisning i fotoudstilling

Udstillinger i Kulturhuset Pilegården byder oftest på malerier, men hele april er væggene indtaget af biolog og fotograf, som arbejder med en særlig fototeknik. Se naturfotografierne og få en gratis omvisning af udstilleren Klavs Nielsen torsdag d. 6. april kl. 19

Noget af det som Klavs Nielsen vil fortælle mere om er hans særlige fototeknik, hvor han tager mange billeder af det samme motiv for senere at smelte dem sammen til ét billede. Hvorfor? For at opnå en helt imponerende skarphed, hvor alle detaljer står tydeligt frem.

Torsdag 6. april kl. 19 viser Klavs Nielsen rundt i sin udstilling i Kulturhuset Pilegården og fortæller nærmere om sin måde at arbejde med fotografiet på. Medlemmer fra foreningen Danske Naturfotografer har allerede meldt deres ankomst, men alle er velkomne og der er fri entré.