Open Stage & Romadage

Den Internationale Romadag d. 8. april bliver især fejret i Verdenskulturcentret på Nørrebro, men dagen før kommer der et godt rykind af internationale musikere i Pilegården for at markere begivenheden. Hør eksempelvis Andalucia Spirit med Jens Viggo Fjord – en guitarist, der har boet i Spanien og Brasilien.

Man kan også høre spanieren og romaen Rafael Molina synge med dybde og følelse. Kasper Øllegård optræder med sin cajon, romaernes foretrukne rytmeinstrument, og Mette Soraya Svane danser og synger. Birgitte Mann kigger forbi med sit Rytmiske kor og Bo Rødding kommer med sine Gong og Handpan. Har man ikke hørt de instrumenter før, så er der noget at glæde sig til. Sani Rifatti, der er en del af Voice of Roma og fra Kosovo optræder med sang og cajon. Sani er i familie med den verdensberømte romasangerinde Esma Redzepova, som desværre gik bort i sommers.

Hun har skrevet mange sange, der er blevet klassikere og dem vil vi få at høre. Lidt senere optræder harmonikaspilleren Dragan Mitrovic. Dragan er roma/serber og ankommer helt fra Tyskland for at markere den Internationale Romadag med roots- og gypsymusik. Med Niels Ishøj Christensen lander aftenen smukt i det nordiske igen. Niels præsenterer en række af Cornelis Vreeswijks sange.

Aftenens værtinde er som altid Mette Soraya Svane, som man er velkommen til at kontakte på mail@mettesvane.dk eller tlf. 53 51 87 30, hvis man eksempelvis har lyst til at optræde til den næste aften med Open Stage d. 27. april eller d. 1. juni. Der er fri entré og arrangementet er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.