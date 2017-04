Påsken starter med besøg nordfra

Men Thisted skal bestemt ikke undervurderes. Sidst de gæstede Tingbjerg Ground vandt de 3-2 på trods af, at vi kom tilbage på 2-2 efter at have været bagud 0-2. Thisted har også gjort en god figur i denne sæson, hvor de, sammen med Brabrand, var ret suveræne i efterårets grundspil, og indtil videre er de også ubesejret i foråret.

Dette håber og tror vi dog på, at vi kan ændre. Godt nok var det under niveau i Marienlyst, men kan holdet finde indstillingen og spillet frem fra Kolding-kampen, så bliver det en god eftermiddag at være hveps på. Vi ved jo, hvad holdet kan præsterer, når de står sammen som en enhed.

Så kom ud til Tingbjerg Ground, når kampen fløjtes i gang kl. 15 på lørdag, og syng holdet frem til sejr.

Til sidst ønsker vi Thisteds spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.

Til allersidst vil vi gerne takke alle dem, som tog turen ud til klubhuset sidste torsdag til en omgang banko.

Det var hyggeligt og rart at se så mange mennesker.

Vi håber selvfølgelig på endnu flere, når vi gentager banko-succesen torsdag den 4. maj kl. 19