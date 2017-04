Penthouse CPH møder Virum

De seneste år har Roskilde i semifinalen været stopklodsen for Penthouse CPH. Men i år haar elitesamarbejdet mellem bordtennisklubben KBK og Brønshøj Bordtennis en bedre chance for at nå DM-finalen. Det sker, fordi Roskilde som vinder af Stigadivisionen valgte at skulle spille semifinale mod Næstved, der blev nr. 4 i grundspillet. Det betyder så, at Virum og Penthouse CPH mødes i den anden semifinale.

– Det giver os helt klart bedre chancer, at vi skal spille mod Virum. Vi har fordel af hjemmebane i den første kamp. Den spilles på fredag 7. april kl. 19 i Grøndal MultiCenter og vi håber på stor opbakning, siger Sune Bjørn Larsen fra Brønshøj Bordtennis.

Allerede søndag den 9. april kl. 12 er der returkamp i Virumhallen. Skulle der blive behov for en tredje og afgørende semifinalekamp, så er den foreløbig spilledato for den kamp fastsat til søndag den 16. april i Virumhallen.