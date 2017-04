Pizzaer efter ægte napolitanske opskrifter

Pizzariaet som ligger på Glumsøvej 44 har de sidste mange år været kendt for at lave autentiske italienske pizzaer, der er værd at køre langt efter. I august overtog Salvatore Gallo forretningen, som nu har fået navnet Pizza Da Gallo.

29-årige Salvatore Gallo kom til Danmark i 2015. Han havde i flere år tænkt på at rejse til udlandet, og han var tiltrukket af Skandinavien og især Danmark, så da muligheden bød sig, tog han sin højgravide kone Brenda under armen og drog til Brønshøj. I august sidste år kunne parret så åbne Pizza Da Gallo.

-Jeg har altid været fascineret af den måde samfundet og økonomien kører på, og så kan jeg lide folket. Den måde de lever og hygger på, fortæller Salvatore, der endnu kæmper med at få lært sig dansk, som er en af de ting, han har sat sig for at få lært.

Også i Napoli ejede Savatore sit eget pizzaria. Det er nu hans familie, der driver stedet, mens han lever drømmen ud om at lære danskerne om det ægte italienske pizza og madtraditioner.

-Alt er forskelligt når det drejer sig om italiensk og dansk pizza. Især napolitansk pizza. Først og fremmest bruger vi Caputo, som er mel fra Napoli. Dejen skal hæve i mere end fire dage, hvilket giver den en høj fordøjelse, som er godt for helbredet. Mine pizzaer kommer i en ovn, der er over 400 grader. På den måde bliver pizzaen både blød og smagfuld. Jeg bruger kun italienske råvarer, – det er alt fra tomater til mozzarella, fortæller Salvatore, der også laver andre populære italienske retter som lasagne og tiramisu, samtidig med at han sælger den mest populære kaffe, Caffé Borbone i forretningen.

Salvatore elsker selv pizza og hans favorit har han selvfølgelig opkaldt efter sig selv.

-Den hedder Pizza Gallo og den er med mozzarella, kartoffelmos, svinekæbe og svampe. Jeg kan også lide min seneste komposition. Det er pizza med mozzarella, italiensk lufttørret skinke og svampe, fortæller Salvatore, der drømmer stort.

-Jeg vil gerne åbne endnu et pizzaria i centrum af København. Det arbejder jeg allerede på, men i mellemtiden fortsætter jeg med at finde på nogle nye smagsvarianter, fortæller Salvatore med et smil.