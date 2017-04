Politisk behandling af renoveringen i Tingbjerg

I går mandag, efter avisens deadline, behandlede Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus sagen om skandalerenoveringen i Tingbjerg samt boligorganisationen fsb´s håndtering af renoveringen.

Det skete efter at et forslag fra Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om, at det pålægges overborgmesteren at sende besked til fsb om, at ”….fsb´s håndtering af Tingbjergrenoveringen har været kritisabel, fordi fsb ikke har behandlet de berørte borgere rimeligt med det resultat, at det for borgerne har haft voldsomme og alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.”

Forvaltningens indstilling til politikerne er, at der ikke pålægges overborgmesteren at udtale kritik af fsb, men at Borgerrepræsentationen kan pålægge overborgmesteren at sende et politisk brev til fsb´s organisationsbestyrelse, hvor der tilkendegives utilfredshed med forløbet.

Det er forvaltningens vurdering, at de handlinger, som kan lede til kritik, er fulgt op af korrigerende handlinger fra fsb. Forvaltningen peger også på, at de svigt, der er sket i forhold til renoveringen, primært skyldes entreprenørerne og den tekniske rådgiver.

Den videre og endelige politiske behandling af forslaget om at udtale kritik forventes at blive truffet på et møde i den samlede Borgerrepræsentation i løbet af relativ kort tid.

På baggrund af det hidtidige forløb af renoveringssagen i Tingbjerg, vil forvaltningen fortsætte med at følge renoveringen tættere, end det sædvanligvis sker i denne type renoveringer.