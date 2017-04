Politisk kritik af renovering i Tingbjerg

Teknik- og Miljøudvalgets besluttede i sidste uge at følge forvaltningens indstilling til Borgerepræsentationen om, at det ikke anbefales at overborgmesteren skal fremsætte kritik af boligorganisationen fsb´s håndtering af processen omkring renoveringen i Tingbjerg. Alle partier, undtaget radikale, afgav dog nedenstående såkaldte protokolbemærkning med det man kan kalde en politisk kritik:

”Enhedslisten, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre finder den oprindelige beslutning om ikke at genhuse beboerne i forbindelse med de omfattende renoveringer for kritisabel. fsb anerkendte dog i september 2016 behovet for at genhuse beboerne, mens renoveringerne fandt sted. Vi opfordrer alle almene boligorganisationer til at tage ved lære af denne sag og være mere opmærksomme på behovet for genhusning ved fremtidige renoveringer.”

Sagen behandles endeligt i Borgerrepræsentationen.