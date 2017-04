Regionernes rod og dårlige dømmekraft rammer kommunerne

Af Karin Storgaard (DF), medlem af Borgerrepræsentationen og gruppeformand

Det kan efterhånden ikke være en hemmelighed for nogen, at Regionernes nye it-system, Sundhedsplatformen, er en skandale. Det skaber utilstedelige ventetider for patienterne, og konsekvenserne mærker vi også ude i kommunerne.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København må påtage sig ekstra opgaver, når borgere ikke kan komme i behandling i tide, og generelt betyder de lange ventetider; dårligere livskvalitet for de borgere i København der har brug for at komme i behandling, på eksempelvis Rigshospitalet.

Problemet er, at systemet simpelthen ikke er godt nok. Sundhedsplatformen stammer fra USA, og er altså bygget på nogle helt andre forudsætninger, end dem vi har i Danmark. Læger og sygeplejersker spilder en masse af deres tid med at skulle taste ind i systemet, som praktisk talt allerede er forældet. Som om det ikke var slemt nok, så er det oven i købet et vældigt dyrt system, der indtil videre har kostet 3 mia. kr. På grund af de mange fejl og problemer, er der ingen tvivl om, at det kommer til at blive endnu dyrere.

Selvom hovedudgiften ligger hos regionerne, er det langt fra uden omkostninger for Københavns Kommune, der må aftage på flere opgaver, fordi sundhedsvæsenet simpelthen ikke fungerer som det skal.

Regionerne er rådgivet at et embedsværk, der tydeligvis ikke har været godt nok informeret, og dømmekraften har været sat ud af spil. Hvordan det kunne gå så galt er svært at sige, men jeg bliver ærlig talt helt fortvivlet, når jeg tænker på de konsekvenser det har for borgerne.