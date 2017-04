Så flovt! Flertallet kender ikke sit ansvar

Finn Rudaizky medlem af Borgerrepræsentationen. Dansk Folkeparti

Når Borgerrepræsentationen på torsdag behandler de radikale og DF’s forslag om, at den socialdemokratiske Overborgmester skal udtale en kraftig kritik af de sundhedsfarlige renoveringer i Tingbjerg, så bliver det en stor skuffelse for bl.a. de sygdomsramte beboere i Tingbjerg. Kun de radikale og DF vil nemlig stemme for en kraftig afstandtagen af FSB’s livsfarlige og uansvarlige arbejde. Alle andre partier vil udtale, at de forstår beboerne (kommunalvalget nærmer sig), men de tør ikke udtale reel kritik og dermed bakke beboerne op.

Et flertal af politikere har intet lært af de skandaløse forhold som beboerne er blevet budt. Og det samme flertal svigter markant deres loyalitet overfor borgere, som er blevet ladt i stikken og behandlet meget dårligt af såvel boligselskab som kommunen, der i den grad har svigtet sin lovbefalede opgave om tilsynspligt. Hvor er det flovt, at S, V, K, SF og EL ikke kender deres ansvar.