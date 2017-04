Se Hvepsene på www.bha.dk

Danskerne vil næppe give afkald på de mange påskehelligdage. Men det er noget bøvlet noget at udgive avis lige før og lige efter påske. På grund af tidlig deadline for den udgave af Brønshøj-Husum Avis, der udkommer mandag 10. april, så kan du ikke læse om Brønshøjs kamp mod Greve, selv om den allerede spilles lørdag den 8. april kl. 15.

Hvis du ikke mulighed for selv at se kampen i Tingbjerg Idrætspark, så behøver du ikke at blive snydt for kampen. Brønshøj-Husum Avis er nemlig med på livestreamingen fra kampen.

Brønshøj skal mod Greve forsøge at revanchere sig for sidste uges store endefuld mod Marienlyst. Tre point vil give et godt afsæt til påskens kampe. Skærstorsdag den 13. april har Brønshøj igen hjemmekamp, når Thisted kommer på besøg i Tingbjerg. 2. påskedag skal Brønshøj spille ude mod Aarhus Fremad.

Se kampen her