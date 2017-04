Skolebørn sætter musikalsk liv i scene

Gennem flere uger har elever fra Husum Skole og Korsager Skole arbejdet med musikprojekter af forskellig slags med professionelle musikere fra MusikAlliancen. Nu kan vi alle få et lille indblik i projekterne, som inddrager bygningsværkernes karakterfulde træk i koncertarrangementet.

”Farvekoncert” i aulaen

På Husum Skole har elever fra forskellige klassetrin lyttet sig ind på skolens daglige liv og sammen med komponisten Mogens Christensen skabt egne musikalske udtryk. Elevernes egne kompositioner bliver nu hørbare for alle i en ”Farvekoncert”, også skolens arkitektur får lov at spille med i en syngende farvekomposition.

-Eleverne er dog også gået på opdagelse i skolens ældre historie og har fundet spændende beviser på en anden skolehverdag, end den de kender. ”Straffeprotokollen” gjorde nok det største indtryk. Med en gysen kunne eleverne bl.a. læse at: ”Tove Madsen, 1. klasse, maj 1932, har fået en halv times eftersidning – fordi hun synger i timerne, fortæller Ninna Urhammer, der er primus motor for at børnene i bydelen bliver introduceret til musikken.

Heldigvis ser skolelivet anderledes ud i dag. I dag glæder læreren sig over, at børnene synger og spiller – også i timerne. Med hjælp fra MusikAlliancen er der sat fuld fart på musikaktiviteterne, de frie sang-udfoldelser og instrumentspil, hvilket publikum ved selvsyn kan opleve til koncerten.

-Elever fra Korsager Skole og Husum Skole spiller på strygeinstrumenter og viser både de første skridt i musikundervisningen og hvordan man kan dirigere, tilføjer Ninna Urhammer.

Elevernes musiceren rammes ind af de professionelle musikeres bidrag. Der spilles musik af bl.a. Vivaldi. Medvirkende er: Walter Gaffron, violin, Oda Dyrnæs, cello, Kristine Hanskov, kontrabas.

Koncerten finder sted fredag d. 28. april kl. 17.00 på Husum Skole i aulaen. Der er gratis adgang.

”Farvekoncert” i vandtårnet

De fantastiske lydmuligheder inde i vandtårnet inspirerer til eksperimenter med toner, lyde og menneskestemmer. Det mørke rum til overraskelser med lys og farver. Børnene glæder sig, for endelig er det deres tur til at afprøve vandtårnets muligheder. Elever fra Husum Skole har gennem de sidste uger forberedt en lyd-farvekoncert af de sjældne.

En koncert som udforsker rummet med sang og musik er skabt i samarbejde med komponisten Mogens Christensen og operasanger Anna Brønholt. Også denne koncert indrammes af MusikAlliancens professionelle musikere som lader deres instrumenter klinge i det hypnotiske lydtårn.

-Publikum kan glæde sig til en hel særlig oplevelse. Der er plads til max. 50 mennesker ad gangen, men heldigvis er der 3 på hinanden følgende koncerter.

Alle interesserede får mulighed for at komme ind i det unikke rum til en helt særlig musikalsk-visuel oplevelse, fortæller Ninna Urhammer

Koncerttider:

12.00-12.15: 1. koncert

12.30-12.45: 2. koncert

13.00-13.15: 3. koncert

Der er gratis adgang til koncerterne i vandtårnet lørdag d. 6. maj.

Billetter afhentes i Kulturhuset Pilegården.

Man.-Tors. 8.30 til 13.00. Fred. 8.30 til 10.00.

Læs mere om koncerterne og musikprojekter for børn på www.musikalliancen.dk