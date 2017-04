Spring køen over – bestil tid til pas

Nu slipper du for at stå i kø. Det eneste du skal gøre er at booke en tid på www.kk.dk/pas eller henvende dig hos Borgerservice på 33663366. Den nye løsning glæder den ansvarlige borgmester.

-Det betyder meget for mig, at københavnerne er tilfredse med den service, vi leverer i Borgerservice, for det har de krav på. Det er en klokkeklar serviceforbedring for københavnerne, at de fremadrettet slipper for køen, når de skal have lavet pas, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).





Du kan bestille tid til at få lavet pas i alle borgerserviceindgange: Borgerservice Nyropsgade, Borgerservice Sundby Bibliotek, Borgerservice Øbro/Jagtvej Bibliotek, Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Borgerservice Biblioteket Valby, Borgerservice Kulturstationen Vanløse, Borgerservice Biblioteket Brønshøj, Borgerservice Hovedbiblioteket og i ”pasboksen” på Ørestad Bibliotek

· Du skal tage dit gamle pas med. Du kan få taget foto i Borgerservice

· Hvis du ikke har et pas, skal du tage anden legitimation med, fx kørekort af

kreditkort-typen eller original navne-/dåbsattest og legitimation med billede på

· Du behøver ikke udfylde en ansøgningsblanket på forhånd

· Du skal betale det nye pas, når du bestiller det