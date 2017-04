Stort rykind af DR

I sidste uge væltede det for anden gang ind med teknikere, instruktører og skuespillere hjemme hos den tidligere leder af Brønshøj Museum, Lars Cramer-Petersen i den store klassiske villa på Holcks Plads i Brønshøj. Danmarks Radio er i gang med at optage en ny serie med arbejdstitlen ”Selfistan”, der i otte afsnit forventes at blive sendt til efteråret.

– Der var et enormt opbud af mennesker og biler, også skuespillerne Søs Egelind og Kirsten Lehfeldt var med, men jeg ved ikke, hvad serien skal handle om, fortæller Lars Cramer-Petersen. Han ved heller ikke, hvordan DR har fundet frem til, at optagelserne skulle foregå i hans hus. – De har optaget i vores køkken og stue, og jeg ved, at det var et krav, at der ikke var hvide vægge. Så det passede godt til vores hus, hvor væggene er grønne og gule, fortæller Lars Cramer-Petersen.

Det er ikke kun på Holcks Plads, der har været gang i optagelserne. Holdet har også været rundt i bydelen, bl.a. ved Husum Station for at optage.