Også i år var der en indsamler foran indgangen til Føtex i Husum. Foto: Privat

– Tak for indsatsen

Søndag den 2. april gik tusindvis af danskere på gaden for at samle penge ind til kampen mod kræft, og i alt blev der samlet 34,1 mio kr. ind. - Her i Brønshøj og Husum blev der bestemt også kæmpet for sagen, og det er med stolthed at vi kan meddele, at hele 142.798 kr. blev samlet ind i vores lokalområde, fortæller distriktslederen for Husum, Janni Rytsel