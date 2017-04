Talenter fra nær og fjern

Torsdag d. 27. april kl. 19.30 har værtinden Mette Soraya Svane igen et alsidigt program klar i Salen på kulturhusets 1. sal.

Stig Tolderlund og hans makker Jørgen har et spændende projekt kørende. Sammen kalder de sig ”Alt er Planlagt”. De har researchet i musik fra perioden under den amerikanske borgerkrig og er ved at udgive et album med sangene fra den tid. Måske et hip til, hvad der sker i USA i dag.

Fejende flot swing dance vil sætte gang i scenen. Dramapædagog Mette Steiner, som altid er fuld af sjov og ballade, har dykket ned i de gamle revyviser og lavet et herligt potpourri. Den fantastiske guitarist Jens Viggo Fjord kigger også forbi. Han har boet i Brasilien og Spanien og studeret musikken der. Med sig har han Kasper Øllegaard på cajon og Mette Soraya Svane er med ind over.

Den sidste Open Stage aften bliver torsdag d. 1 juni. Har du X-Faktor og mod på at give et nummer, så skriv til Mette Soraya Svane på mailen mail@mettesvane.dk eller telefon 53 51 32 60. Der er fri entré.