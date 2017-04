To bordtennisnederlag

Det var ingen god weekend for Penthouse før påskeferien. Der var brand i natklubben Penthouse – som efter sponsor for bordtennissamarbejdet Brønshøj og KBK – og 200 gæster måtte evakueres, og i DM-semifinalerne i bordtennis blev det til to nederlag. Dermed lykkedes det heller ikke i denne omgang for Penthouse CPH at nå frem til DM-finalen, selv om man i år undgik at møde favoritterne fra Roskilde.

Det var meget tæt og intenst i den første kamp i Grøndal Multicenter, hvor det ved stillingen 4-4 skulle afgøres i et golden set mellem Penthouse CPHs Christian T. Kongsgaard og Virums Malte Möregårdh. Sættet endte med sejr til Virumspilleren på 11-4.

I returkampen i Virumhallen var der ikke meget at rafle om. Virum vandt ubesværet med 5-2 og skal formentlig møde Roskilde i DM-finalen. Roskilde vandt den første semifinale med 5-2 i Næstved.