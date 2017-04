Trafik i Gadelandet

Af René Rose

I fortsættelse af jeres omtale af trafikproblemerne/parkeringsproblemerne på bl.a. Gadelandet som i nogen udstrækning skyldes bydelens største virksomhed Radiometer, var det måske en ide at foreslå, at Radiometer og Københavns Kommune i fællesskab etablerede parkeringspladser i stil med parkeringshus som f. eks på Bispebjerg og Glostrup hospitaler. Gerne med brugerbetaling for lettelse af finansieringen.

Man kunne ønske sig, at byplanlæggerne kom i aktion 20-30 år tidligere, når man ser på de problemer, man oplevede, når man skulle besøge de to omtalte hospitaler.