Ujævn asfalt foran Brønshøj Apotek

Af Mirza Hadzibegovic, Enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen

Birthe Sjørman skrev i avisen inden påske, at asfalten på fortovet foran indgangen til Brønshøj Apotek på Højenhald 2 er bulet, og hun spørger samtidig, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen ikke har gjort noget for at udbedre forholdene. Den bulede asfalt foran hjørneindgangen er en asfaltrampe, der skal lette adgangen for bl.a. kørestolsbrugere, som forvaltningen gav apoteket tilladelse til at opføre, samtidig med at apoteket fik tilladelse til at indrette deres lokaler til apotekerbutik. Det er således grundejers, dvs. apotekets, ansvar at sikre, at adgangsforholdene til butikken er i orden, men det er selvfølgelig forvaltningens opgave at føre tilsyn med byens fortove.

Forvaltningen har i marts 2017 modtaget den sidste dokumentation for, at arbejdet nu er gjort færdigt, og vi vil derfor hurtigst muligt gennemføre et afsluttende tilsyn, så vi kan vurdere om adgangsforholdende er i orden, og om asfaltrampen er lavet, så den lever op til tilladelsen, som forvaltningen har givet. Hvis vi under tilsynet vurderer, at rampen ikke lever op til kravene, vil vi give apoteket et påbud om lave at rampen om, så den ikke er til gene for områdets fodgængere.