Undgå plantespild

Kom og mød den lokale hortonom Bente Mortensen, der deler sin viden om både stueplanter og stiklinger.

Onsdag d. 19.4. kl. 17:00 i arrangementslokalet 1. sal kan man møde Bente Mortensen, ejer af Altaneriet, der giver tips og tricks til pasning af stueplanter. Fra 17.30 – 18.30 på bibliotekets terrasse (hvis regnvejr rykker vi i kld.) Vi ompotter stueplanter, kom med dine planter, vi bytter stiklinger og har fingrene i jorden. Bente Mortensen er behjælpelig med at bestemme planterne. Du er også velkommen, hvis du ikke har noget at bytte med.

Biblioteket sørger for jord og plastpotter.

Kom til en hyggelig planteeftermiddag for hele familien Gratis adgang/ingen tilmelding – kom bare Brønshøj Bibliotek samarbejder med den lokale blomsterbutik Klokkeblomst, planter der har set sidste salgsdato får en sidste chance i bibliotekets vindueskarme. Borgere sætter også deres præg på vinduerne, da flere har ”adopteret en vindueskarm” der er plads til flere adoptanter, man kan sagtens nøjes med at have en enkelt eller to planter.