Union fandt vej til målet

4-0. Sådan. Union er tilbage i kampen om opryknings til Danmarksserien i fodbold. Onsdag vandt klubben fra Genforeningspladsen over B93s andethold. I efteråret spillede de samme klubber særdeles underholdende kamp, som Union godt nok vandt med 5-2, men hvor B93 sagtens kunne have scoret flere mål. I forårets opgør var der ingen tvivl.

Unions træner Morten Vinther havde en snak med sine spillere efter de to skuffende kampe mod Skjold og KFUM, som begge havde haft et defensivt udgangspunkt, som Unionsspillerne slet ikke kunne få åbnet. Heldigvis kom der gang i målscoringen mod B93, hvor Ingolf Troensegaard, Mads Petersen. Jeppe Brædder Madsen og Michal Sadlo sørgede for kasserne.

– Vi havde igen Paddy (Patrick Hørbye, red.) til disposition, og hans farlige dødboldsafleveringer har vi savnet. I forhold til nederlaget mod KFUM skiftede vi ud på fire pladser. Jonas Halberg, som vi har fået Skjold, gik også ind og ydede en god indsats, siger Morten Vinther.

I øjeblikket mangler Union også sin stærke midtbanespiller Rasmus Lucht, der er med futsal-landsholdet i Kazakhstan.