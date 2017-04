Union gled på nyt anlæg

I efteråret var Boldklubben Union det målfarligste hold i Københavnsserien. Men vejen til målet er blevet glemt i vinterpausen. Heller ikke i lørdags lykkedes Union at finde vej til nettet, selv om de nye, imponerende omgivelser på Genforeningspladsen og strålende aprilvejr burde have inspireret de rødklædte spillere. KFUM vandt 1-0 på en lusket scoring i 1. halvlegs overtid.

Holdet fra Emdrupparken stod dybt fra kampens start, men Union fik kun bragt sig frem til meget få chancer. Union havde netop overlevet, at Daniel Rossanders 10 minutters udvisning ikke kostede noget i slutningen af 1. halvleg, da man så minuttet efter mistede koncentrationen, hvor KFUMerne scorede kampens eneste mål.

Endnu er anlægget ikke helt færdigt, men det kommer til at blive et aktiv for Union i fremtiden. Det er helt sikkert.

Heldigvis tabte de fleste andre tophold også, så Union er på ingen måde sat af i oprykningskampen.

I bunden ser det efterhånden håbløst ud for Husum Boldklub, der for anden gang i træk tabte en fredagskamp. Denne gang med 0-3 til Tårnby FF.