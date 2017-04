Union slog til

De seneste tre kampe er gået godt for bydelens to klubber i Københavnsserien. Således fik Union fuldt hus med ni point, mens Husum Boldklub, der ellers lå så håbløst sidst, efter to sejre i påsken pludselig er ved at have kontakt – og dermed et fornyet håb om at blive.

Union sejrede 4-1 i lørdags over et tamt 2. hold fra Frem. Da Valby-mandskabet udlignede kort ind i 2. halvleg på deres første angreb tænkte en del tilskuere på Genforeningspladsen: Åh, nej.

– Vi sluttede heldigvis godt af. Det havde været for dumt at smide point mod Frem. Vi har spillet godt på det seneste, og heldigvis har jeg i øjeblikket en stor, bred trup at plukke fra, siger Unions træner Morten Vinther.

Husum Boldklub kunne efter påskesejrene have fået kontakt med de øvrige bundhold, hvis det var blevet til sejr i Sundby. Det endte med en sejr til amagerkanerne på 2-0.

Fredag aften er der storkamp i Husumparken, når hæderkronede KB kommer på besøg. Mon ikke der sælges ekstra mange øl og pølser fredag fra kl. 18.30?