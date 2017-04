Utraditionel gudstjeneste i Brønshøj Kirke

Torsdag i sidste uge var Brønshøj Kirke rammen for en utraditionel og spændende ungdomsgudstjeneste, der var tilrettelagt i samarbejde mellem sognepræst Peter Nejsum og spejderne fra FDF Kreds 25. Temaet var reformisten Martin Luther, og de mange unge deltagere kunne glæde sig over at være med til salmedans, overvære et optrin over temaet ”Paven og Lutherman” samt være med til et Luthersk modeshow.

Med inspiration fra Luthers teser om kristendom, blev alle bedt om at lave udsagn om folkekirken. Dette foregik elektronisk via mobiltelefon, og teserne kom op på en storskærm, så alle kunne se indholdet.

”Kærlighed er alles ret”, ”Jeg synes, det er vigtigt at alle bliver accepteret”, ”Jeg synes man skal have cookies og saftevand til nadver” og ”Gudstjenester skal være senere på dage” var nogle af de fremsatte teser.

Der var dog også plads til både Fadervor og salmesang samt nadver og en velsignelse.