Vi skal være fokuseret

Oprykningen kan i øjeblikket ser ud til at være langt væk, men så længe muligheden stadig er der, vil vi jagte den. Det skylder vi os selv, men i den grad også vores supportere og fans, som troligt står på tribunen hjemme i Tingbjerg, og på diverse stadions rundt omkring i landet, uge efter uge. Dette er noget, som vi i høj grad sætter pris på.

Vi kan passende betale tilbage til vores tilhængere, når vi på lørdag tager imod Brabrand hjemme i Tingbjerg. Der skal dog ikke være tvivl om, at der venter en svær opgave mod jyderne, som har tur i den i øjeblikket, og efter fire runder i foråret stadig er ubesejret og holder fast i den ene oprykningsplads.

Tingbjerg Ground skal gøres til et fort, som modstanderne frygter at besøge. Men skal det lykkedes kræver det den rette indstilling og attitude. Hvis denne er her, så kan vi slå alle i rækken. Men det forpligter at spille i Brønshøj, hvor der hersker en unik stemning uden for banen, og vi ved, at med støtten fra tribunen, så bliver det også til tre point på lørdag.

Så kom ud til Tingbjerg Ground, når det går løs på lørdag den 22. april kl. 15.00

Til sidst ønsker vi Brabrands spillere og tilhængere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.