Vind billetter til Cirkus Arena

Denne gang er det Motor Mille, kendt fra Ramasjang, der er årets konferencier frem til 31. maj, hvorefter Bubber overtager resten af sæsonen.

Det var en krævende, spændende og ikke mindst lærerig periode. Særligt for Mille Gori som selv har skrevet og instrueret forestillingen.

Nytænkning og pop

Denne sæson tager Cirkus Arena hul på en helt nytænkt cirkusforestilling med nyskrevne cirkushits, som tager børn og voksne med ind i eventyrenes magiske verden. Mille Gori har sørget for, at cirkus-popmusikken er blevet indspillet, og efter forestillingen kan den købes på CD. Her har en række kendte kunstnere, heriblandt søskendeparret Simon og Cecilie Stenspil, indsunget de syv nye cirkusnumre. Men der er selvfølgelig også alle artisterne som kendetegner et rigtigt cirkus. Man kan blandt andre se trapezkunstnere, dyr, halsbrækkende akrobatik og sædvanen tro møde kloven Jimmy Folco.

I samarbejde med Brønshøj-Husum Avis udlodder Cirkus Arena 2×4 billetter.

For at deltage skal du svare på følgende:

Hvem deler konferencierrollen med Motor Mille?

a. Dario Campeotto

b. Bubber

c. Keld Heick

Svaret skrives til kon@bha.dk og skal være avisen i hænde senest torsdag 6. april kl. 10.

Husk at skrive dit telefonnummer. Vinderne får direkte besked.