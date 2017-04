Vind entre og turpas til Tivoli

Porten er netop slået op til endnu en sæson i Tivoli ,hvor gæsterne bliver budt velkommen af Pjerrot, Rasmus Klump, Flora og spillende børn og unge fra Tivoli-Garden.

Årets helt store forlystelsesnyhed sætter nye standarder

Dæmonen i Tivoli bliver den første rutschebane i Skandinavien, hvor gæster udover sug i maven også får en virtual reality oplevelse ind under huden i forbindelsen med turen. Dermed føjes en ekstra digital dimension til Tivolis mest spektakulære forlystelser.

Gæsterne sidder fastspændt i Dæmonen og med 77 km i timen, udsættes de for 4G påvirkning, passerer 3 loops og oplever et fysisk fald på 20 meter. Oplevelsen forstærkes yderligere med et virtual reality univers af ildsprudlende drager og dæmoner fra den kinesiske mytologi mens fyrværkeri eksploderer omkring en. En tur i Dæmonen bliver årets mandsprøve for vovehalse i alle aldre.

