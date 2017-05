150.000 narcisser i Rødkildeparken

Rødkildeparken mellem Bellahøjvej og Hulgårdsvej har i foråret været fyldt med pinseliljer, de såkaldte narcisser. Blomsterløgene er den særlige ’Københavnerblanding’, der er lavet specielt til Københavns Kommune og blomsterne har forskellige blomstringsperioder, og dermed kan sikre, at københavnerne alt afhængigt af vejrforholdene kan nyde blomster i hvide og gule nuancer så lang tid som muligt.

De ekstra blomsterløg, som blev lagt i efteråret 2016, er en af flere indsatser, som Københavns Kommune sætter ind med for at sikre mere natur i byen. Med budget 2017 blev der sikret 1 mio. kr., så der igen kan blive lagt blomsterløg i jorden i efteråret 2017, som københavnerne vil kunne se i foråret 2018.

– Det er en helt særlig tid, når københavnerne begynder at myldre ud af deres lejligheder, og forårsblomsterne gør deres indtog i byen. Vi ved, at 70 pct. af københavnerne ønsker, at byen bliver endnu mere grøn, og dette forår har vi sikret, ar der spirer blomster op endnu flere steder i byen. Det er et skridt på vejen til at snige mere grønt ind i København, og jeg har en klar ambition om at snige grønne aftryk ind i alle byens sprækker, siger teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell.