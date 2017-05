Åbent brev til Morten Kabell

Af Tom Hansen

I forbindelse med dit indlæg i Brønshøj/Husum avisen uge 20.

Som borger i København, bliver jeg ret irriteret af at være det. Når jeg læser om dine holdninger til biler, bruger du pendlere, som kommer ind til byen, som undskyldning for at køre hetz på alle biler i København.

Det er jo i bund og grund os københavnere som kommer til at bøde. Hvis din ordning, kommer igennem, bør vi i København, vel have den licens gratis, da det jo er pendlerne, som du vil til livs.. ik?

Hvad så med os Københavnere, når vi får gæster, skal vores gæster så betale for at holde på vores egen vej?

Skal vi gå rundt at frygte Københavns P-vagter. Ja det skal vi, for når der kommer P-regler, så kommer der også P-vagter.

I vil af med bilforurening. Det undrer mig at hvis man køber en licens, SÅ må man godt forurene?

P-afgifter, P-licenser skoler og fritidsordninger som bliver dårligere og dårligere, trist udvikling København er inde i.

Til sidst, hvorfor skaber Københavns kommune SÅ mange nye arbejdspladser i indre by, Ørestaden, Syd havnen og nu Nordhavnen, hvis man ikke vil have trafikken ind?