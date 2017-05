Afskaf modersmålsundervisning

Af Carl Christian Ebbesen (DF), kultur- og fritidsborgmester i København

Somali, arabisk, farsi og mange andre sprog tilbyder Københavns Kommune modersmålsundervisning i til børn i 0. til 9. klasse med et andet modersmål end dansk.

Som DF-borgmester er jeg modstander af, at kommunen tilbyder modersmålsundervisning og bruger mange millioner kroner på det. Undervisningen er nemlig med til at fastholde børnene til forældrenes hjemlande i stedet for at sikre, at de bliver integreret i det danske samfund.

Desuden har vi det nu sort på hvidt, at de tosprogede børn ikke bliver bedre til dansk af at få undervisning i deres modersmål. Det viser en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet.

Modersmålsundervisning bør ikke være en kommunal opgave. Københavns Kommune skal bruge ressourcerne på at fremme integrationen – ikke det modsatte. Om indvandrerforældrene så vælger at sende deres børn til modersmålsundervisning i fritiden, kan jeg naturligvis ikke blande mig i. Men jeg vil på det kraftigste opfordre forældrene til at prioritere, at deres børn dyrker det danske sprog, så de kan tage en uddannelse, komme i job og forsørge sig selv – og sidst men ikke mindst forstå den danske kultur.

Det danske sprog er nøglen til at begå sig i vores samfund og blive en del af fællesskabet – og sproget læres ikke kun i folkeskolen, som løfter en kæmpe opgave. Så kære forældre, send jeres tosprogede drenge og piger til fodbold, dans eller på musikskole sammen med danske børn, tag på biblioteket og lån bøger, køb en avis og se danske tv-programmer sammen. Der er masser af muligheder for at træne og blive bedre til dansk.