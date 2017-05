Alligevel udvidelse af banen til motorløb

Racerbanen omkring Bellahøjmarken til Copenhagen Historic Grand Prix kan efter kommunal godkendelse udvides til international længde. Det sker efter at politikerne i første omgang sagde nej til udvidelsen, men efter behandling i Borgerrepræsentationen har politikerne skiftet mening. Planen er et mester­skabstællende løb for historiske Formel 1-biler allerede i 2018.

Udvidelsen af banen kommer til at omfatte begge af- og tilkørsler ved tunnelen under Frederikssundsvej. Banen bliver herefter 2,4 km lang og Copenhagen Historic Grand Prix og afholdes den første weekend i august. Sidste år var der mere end 33.000 tilskuere.