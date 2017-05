Dennis Kjeldsen fra Klub 100 forsøgte ihærdigt i sit oplæg at få Frits Ahlstrøm til at fortælle historien om dengang, tyskeren Horst Wohlers blev præsenteret som dansk landstræner. Wohlers blev som bekendt aldrig dansk landstræner. Ahlstrøm erkendte sit medansvar, men ville ikke ud med historien, da den stadig vil ramme tredjepart.

Klub 100 havde inviteret Frits Ahlstrøm, der ud over sit virke som journalist og bl.a. sportsredaktør på Politiken og Alt om Sport var en legendarisk pressechef for DBU og sportsdirektør i Brøndby IF. Siden blev han mediedirektør for det europæiske fodboldforbund UEFA, hvor han trods sine 72 år stadigt er aktiv under store slutrunder.

Frits Ahlstrøms hjerte banker for fodbold, og han har nu sat i spidsen for Danmarks Fodboldmuseum, der snart åbner i Aarhus. Tilhørerne blev stærkt opfordret til at gå på jagt i deres gemmer, hvis de skulle have noget liggende af interesse for museet – der er parat til at modtage stort og småt.

Efter denne interessante snak berigede Ahstrøm publikum med en stribe fantastiske anekdoter fra fodboldens verden. Herlige historier, som fremkaldte både smil og grin. Til sidst åbnede Ahlstrøm for spørgsmål. Nogle ville gerne vide lidt om DBUs rolle eller rettere manglende rolle i Danmarks Fodboldmuseum. Andre ville vide noget om, hvordan Ahlstrøm ser på DBU i dag. Ahlstrøm talte pænt om sin tidligere arbejdsgiver, men sagde ikke så meget. Og når anekdoternes mester slutter af så fåmælt, så siger det en hel del.