Bankospil gentages

Her får du mulighed for en hyggelig aften samtidig med, at du har muligheden for at komme hjem med en præmie eller to, hvis du er heldig. Hele overskuddet fra banko-aftenen vil gå til støtte af divisionsholdet.

Under hele arrangementet vil du have mulighed for at købe drikkevarer samt lidt at spise i kantinen.

Vi håber på at se jer igen, samt en masse nye ansigter, til årets andet bankospil.

Der vil blive spillet 10 spil, hvor der er 3 præmier i hvert spil, hhv. ved ”1 række”, ”2 rækker” og ”pladen fuld”.

1 plade koster 15 kroner. Pladerne kan betales både kontant og med Mobilepay.

Spørgsmål vedrørende arrangementet kan stilles til

Christian Haslund på mail: chr.haslund@gmail.com