Besøg på kirkegårde

Københavns Kommune inviterer på ture på en række af byens kirkegårde. Brønshøj Kirkegård er kommunens mindste og ældste kirkegård, op torsdag den 1. juni, kl. 15.30 er der rundvisning på kirkegården på Brønshøj Kirkevej 6B. Onsdag den 7. juni, kl. 14.30 er der mulighed for at se et af Danmarks største og flotteste krematorier indefra, når dørene åbnes til Bispebjerg Krematorium på Frederiksborgvej 125. Tilmelding til denne tur på tlf. 26860217.