Betaling for parkering i hele København?

– Hvis københavnerne skal have bedre parkeringsforhold, er det nødvendigt at sætte en prop i for pendling til byen i bil, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, som er klar til at udvide områder med betalingsparkering til kommunegrænsen. Han vil hverken bruge mere plads i gaderne eller investere milliarder på at løse pendlernes parkeringsproblemer, og derfor ser han gerne en udvidelse af området med betalingsparkering:

– En hel del af parkeringspladserne bruges af udefrakommende bilister, som lige så godt kan benytte den kollektive transport til København. Det vil efterlade mere plads til københavnerne og til den nødvendige erhvervstransport, så det giver god mening at begrænse indpendlingen til København til et minimum, siger Morten Kabell.