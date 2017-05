Af teknik- og miljøborgmester Morten Kabell

I Brønshøj-Husum Avis kommenterer næstformand i Glumsøparkens afdelingsbestyrelse, Lars John Christensen, på mit forslag om at udvide betalingsparkeringen i København til kommunegrænsen. Kritikken er en smule harsk, og det skyldes måske en misforståelse.

Det er Lars John Christensens opfattelse, at forslaget bunder i pengegriskhed. Det er decideret forkert. Forslaget skyldes, at der dagligt er over 558.000 biler, der krydser kommunegrænsen. Et tal der er steget med næsten 40.000 på få år. Biler der slider på vejene og sender regningen til Glumsøparkens beboere og resten af københavnerne. Det er decideret uholdbart. Pendlerbilister fylder uhensigtsmæssigt i trafikken, presser københavnerne til at parkere langt fra hjemmet, og miljømæssigt er det også alt andet end en gevinst. Derfor skal pendlerbilisterne finde et andet sted at parkere end i København.

Faktisk er det sådan, at indførelsen af gul parkeringszone har ført til stort ønske om en udvidelse af zonen hos de københavnere, som nu oplever at trækkes med pendlerparkering, fordi der stadig er gratis gadeparkering i deres nabolag. Det ønske har jeg tænkt mig at lytte til, men nøjes vi med at udvide gul zone, forskyder vi blot problemet igen. Derfor foreslår jeg, at vi rykker problemet helt ud af København ved at indføre betalingsparkering overalt i kommunen, hvor det giver mening. Bliver vi ved blot at skubbe problemet med pendlerparkering, ender det sikkert også i Glumsøparken og resten af Husum og i Brønshøj inden længe. Det er der næppe nogen, der er interesserede i.

Min agenda er altså ikke at flå bilisterne til skindet, som Lars John Christensen påstår. Min agenda er at skabe et bæredygtigt København, hvor vi gør det let og attraktivt at benytte kollektiv transport til København i stedet for at tage bilen ind i byen. At sørge for parkeringspladser til københavnerne og den nødvendige erhvervstrafik og ikke spilde grønne arealer og byggegrunde på at anlægge grå parkeringspladser og bygge P-huse op til skyerne for at kunne huse hvilken som helst bil i Danmark.

Vi kan bruge pladsen i København til så meget bedre end at opbevare pendlernes biler på dem. Bor man i København og ejer en miljørigtig bil, så slipper man med en parkeringslicens til 100 kroner om året eller 27 øre om dagen. Det er i virkeligheden alt for billigt i mine øjne, men det gør det muligt at holde bil og parkere nær hjemmet i København, hvis man ønsker det.