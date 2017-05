Bliv klar til Moseløbet 28. maj

Vi er dybest set alle født som løbere, selvom det for nogle falder ligeså let, som at hoppe på tungen. Men i tidernes morgen, var det temmelig genialt at kunne tage benene på nakken, når en sulten sabeltiger kiggede forbi. Eller at vi kunne løbe et dyr træt, og få kød på menuen.

Det at løbe, er nu til dags en aktivitet vi beslutter os for at dyrke for at få motion, ligesom mange af os mediterer for at få ro. Engang var det helt naturlige elementer begge dele.

Løbets popularitet er steget betragteligt de seneste år. Faktisk er det så populært, at Danmark er det land hvor flest indbyggere løber maraton i verden forholdsmæssigt! Men hvis du ikke synes at løb er sjovt overhovedet, udfordrende på den fede måde eller hvis det ikke giver dig en snert af livsglæde, så kunne det jo være, at du skulle droppe det, og vælge at smutte i Bellahøj Svømmestadion eller ned på Fix’ baner i stedet. Ingen tvinger dig til at være ’en løber’. Det er motionen der er vigtig.

Vælger du løbet, så tager det tid at gøre det til en vane – ligesom alle andre vaner. Men fat mod! Det kommer. Og skulle du efter de første 2 ugers træningsprogram tænke: ”Det kan hun godt glemme – Jeg når aldrig at blive klar til Moseløbet”, så husk, at det er dit magelige jeg, der trækker i dig. Men stemmen, der trækker dig ned i mosedyndet, skal ikke fodres. Selvfølgelig kan du løbe. Det er bare et spørgsmål om tempoet (Og om du har lemmerne i behold, ikke er højgravid eller en masse andet, skrevet med småt).

Og husk så, at det kan være ekstra motiverende at træne med andre. Derfor synes jeg og Moseløbet, at det ville være alletiders at se dig til GRATIS FÆLLESTRÆNING i ugerne op til løbet. Det er hver mandag aften kl. 17 ved Edderkoppelegepladsen. Det er hyggeligt og sjovt, og en time der flyver afsted.

Ugens løbetips

RYTMISK VEJRTRÆKNING

1. Hvis du vil finde en god rytme i din løb under træning, så prøv at løbe i en rytme, hvor du trækker vejret ind med næsen på 3 skridt og ånder ud med munden på 2 skridt. Husk at få luften langt ned i lungerne, men undgå dog samtidig at du fylder lungerne med for meget luft.

Det giver følgende fordele:

• Den rigtige fordeling mellem ilt og kuldioxid

• Fokus på noget, som ikke handler om, hvor hårdt det er eller hvor langt du har tilbage af din løbetur = Det frigiver overskud mentalt og fysisk.

• Ved at skifte fod, på hver udånding, mindsker du din risiko for skader, da det er belastende for kroppen at lave en udånding på samme fod hver gang. Her slapper du nemlig lidt af i kroppen. Sammenlign det med, hvis du altid bærer en tung rygsæk på samme skulder.

På www.juliecarl.dk kan du læse en artikel jeg har skrevet for LøbeMagsinet, om netop det emne. Blogindlægget hedder: ’Lær at trække vejret med rytmisk vejrtrækning’

Facts om Moseløbet

Søndag den 28. maj kl. 12, går starten til det hyggeligste motionsløb for hele familien.

Prisen for at deltage

Voksne: 100 kr. plus tilmeldingsgebyr

Børn og unge (6-17 år): 60 kr. plus tilmeldingsgebyr

Du kan vælge at løbe 5 eller 10,4 km. Begge dele sker med start fra det lille torv ved Brønshøj Kirke og ned om mosen. Der er masser af frivillige hjælpere på ruten og væskedepoter undervejs til de trængende.

Se mere på www.moseloebet.dk

Gratis fællestræning hver mandag – For børn og voksne

Mød op til gratis fællestræning og tag gerne din ægtefælle, dine børn, din nabo, præsten, eller en helt anden under armen og mød op hver mandag aften kl. 17.00 ved Edderkoppelegepladsen på Pilesvinget. Her har jeg tilrettelagt en lille times træning, som passer til dit træningsprogram, og som giver dig ideer til alternative måder at træne på.

Mød op til gratis fællestræning og tag gerne din ægtefælle, dine børn, din nabo, præsten, eller en helt anden under armen og mød op hver mandag aften kl. 17.00 ved Edderkoppelegepladsen på Pilesvinget. Her har jeg tilrettelagt en lille times træning, som passer til dit træningsprogram, og som giver dig ideer til alternative måder at træne på.

Det er hyggeligt og sjovt – og en lille smule sveddryppende. Træningen er på eget ansvar, og sørg for at komme velhydreret, da solen altid skinner om mandagen. Skal du tisse på turen, så er der buske nok til os alle sammen. Eller et flot, men ildelugtende toilethus lige ved legepladsen! Tilmelding er ikke nødvendig og alle

niveauer er velkommen – Børn som voksne. Vi træner igen:

8. maj – 15. maj – 22. maj

FAKTA om Julie Carl

Julie Carl er certificeret løbecoach, og foruden at træne andre i løb og vejrtrækningsteknikker, stiller hun selv op i ca. 20 motionsløb om året og løber for Team Kaiser Sport. Hun har vundet Moseløbet (5 km) 3 år i træk blandt kvinderne, med bedste tid på 19.11.

Julie Carl blogger aktivt på www.juliecarl.dk og på Facebook og Instagram under navnet juliecarl.dk.