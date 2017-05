Bliv klar til Moseløbet 28. maj

Husk nu, at det ikke er mig du snyder, hvis du glipper en træning. Og husk også at du ikke skal dunke dig selv i hovedet over den træningsdag, du måske sprang over. Bebrejdelser er der nok af i verden og du kan ikke ændre fra eller til, hvis skaden allerede er sket.

Til gengæld kan du acceptere det, og ellers komme tilbage på sporet, da lidt træning i naturens kerne er bedre end ingen.

Mit mål med de ugentlige træningsplaner, er nemlig blot at inspirere dig og at klæde dig på til strabadserne den 28. maj.

Min egen træning

Hvis jeg selv skal fortælle lidt om, hvordan jeg selv træner, så startede det hele med at jeg i påsken 2013 tog en beslutning om, at jeg ville være i bedre form og kunne løbe 5 km på under 20 minutter. For hvis andre seje løbere kunne, hvorfor skulle jeg så ikke kunne? Jeg har altid løbet godt generelt og har trænet on-and-off, men jeg løb på det tidspunkt 5 km på ca. 23 minutter.

Jeg satte min træning i system: Løbetræning hver anden dag og et mix mellem intervaller/fartleg og lunteture. Styr på restitutionen, sundere kost og nyt fikst udstyr.

Til Havneløbet i august 2013 løb jeg på 19,59 min., og det var bare en kæmpe sejr og gav ekstremt meget blod på tanden.

Siden da er der sket en masse og rekorden har jeg slået flere gange.

– Det er klart at løb for mange handler om at komme ud i naturen og få rørt kroppen, så det med at slå rekorder er min egen motivation. Og alle har sin egen motivation og mål med at løbe.

En af mine filosofier er, at løb skal være i fin balance med alle de andre aktiviteter livet består af, så derfor løber jeg sjældent mere end 30 km om ugen. Jeg nævner det blot, fordi at mange tror at jeg spæner rundt om mosen i tide og i utide og at man først er ’en rigtig løber’, når man løber hver dag eller er tilmeldt Copenhagen Marathon.

Kommer du til vores FÆLLESTRÆNINGER i mosen, hver mandag aften op til Moseløbet, så kan du få en smagsprøve på hvad intervaller er for noget. Og bare rolig – det er tilrettelagt så alle niveauer kan deltage, hvis blot du medbringer din egen kropsfornemmelse. Det er kl. 17 ved Edderkoppelegepladsen på Pilesvinget.

Ugens løbetips

– Kender du det med at have fået for meget tøj på, når du løber en tur? Eller for lidt. Så er du ikke ene om det. En god hovedregel er at klæde dig, som var det 10 grader varmere end det termometeret måler.

– Husk altid at varme godt op inden et motionsløb, eller inden du løber intervaller. Din krop skal lige have arbejdet blodet fra organerne og uden i resten af kroppen, da du ellers går kold eller risikerer at blive skadet, hvis du lægger for hårdt ud. Så til Moseløbet vil jeg anbefale dig at starte opvarmningen senest 30 minutter før, så du både kan nå et smut på toilettet, finde dine løbemakkere og undgå at få stress inden start.

Facts om Moseløbet Søndag den 28. maj kl. 12, går starten til det hyggeligste motionsløb for hele familien. Prisen for at deltage

Voksne: 100 kr. plus tilmeldingsgebyr

Børn og unge (6-17 år): 60 kr. plus tilmeldingsgebyr

Du kan vælge at løbe 5 eller 10,4 km. Begge dele sker med start fra det lille torv ved Brønshøj Kirke og ned om mosen. Der er masser af frivillige hjælpere på ruten og væskedepoter undervejs til de trængende.

Se mere på www.moseloebet.dk

Gratis fællestræning hver mandag – For børn og voksne

Mød op til gratis fællestræning og tag gerne din ægtefælle, dine børn, din nabo, præsten, eller en helt anden under armen og mød op hver mandag aften kl. 17.00 ved Edderkoppelegepladsen på Pilesvinget. Her har jeg tilrettelagt en lille times træning, som passer til dit træningsprogram, og som giver dig ideer til alternative måder at træne på.

Mød op til gratis fællestræning og tag gerne din ægtefælle, dine børn, din nabo, præsten, eller en helt anden under armen og mød op hver mandag aften kl. 17.00 ved Edderkoppelegepladsen på Pilesvinget. Her har jeg tilrettelagt en lille times træning, som passer til dit træningsprogram, og som giver dig ideer til alternative måder at træne på.

Det er hyggeligt og sjovt – og en lille smule sveddryppende. Træningen er på eget ansvar, og sørg for at komme velhydreret, da solen altid skinner om mandagen. Skal du tisse på turen, så er der buske nok til os alle sammen. Eller et flot, men ildelugtende toilethus lige ved legepladsen! Tilmelding er ikke nødvendig og alle niveauer er velkommen – Børn som voksne.

niveauer er velkommen – Børn som voksne. Vi træner igen:

15. maj – 22. maj



Julie Carl er certificeret løbecoach, og foruden at træne andre i løb og vejrtrækningsteknikker, stiller hun selv op i ca. 20 motionsløb om året og løber for Team Kaiser Sport. Hun har vundet Moseløbet (5 km) 3 år i træk blandt kvinderne, med bedste tid på 19.11.

Julie Carl blogger aktivt på www.juliecarl.dk og på Facebook og Instagram under navnet juliecarl.dk.